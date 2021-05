(Di martedì 18 maggio 2021) Choc nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 maggio 2021, adove unha avvistato unnel fiume. Immediatoe l’intervento della Polizia di Stato unitamente ai Vigili del Fuoco. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza di Centro Giano intorno alle 12.45. Al momento la vittima non è stata ancora identificata: il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Leggi anche: Choc in Provincia, trovatoin un camion di cocomeri su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, il pescatore lancia l’allarme: «C’è un cadavere nel Tevere» - corriereroma : Pescatore segnala un cadavere nel Tevere: in acqua da giorni fra Roma e Ostia - Maurizio__Roma : #eurosportciclismo buon pomeriggio @Ricvanmagren e @gregcapitano10 Come da consiglio di Riccardo ieri, ho appena p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pescatore

Giallo martedì mattina nel Tevere, all'altezza di Casal Bernocchi, frae Ostia. Unha chiamato la polizia dopo aver scoperto il cadavere di una persona impigliato fra alcuni tronchi accanto al greto del fiume. Sul posto, poco prima delle 12, sono ...Arbitri :die De Orchi di Frosinone.La segnalazione da parte di un pescatore. Il corpo recuperato dai soccorritori all'altezza del ponte di Mezzocammino ...Polizia e vigili del fuoco in azione martedì mattina nella zona di Casal Bernocchi. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Non si esclude possa trattarsi di un suicida, accertamenti in c ...