Roma | i lavoratori “invisibili” sotto Montecitorio Soumahoro a Draghi | “Come pensi di ricostruire l’Italia con gli schiavi e il sangue nei cantieri?”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Bastatù, diritti e vaccini per tutti”. Aboubakarporta gli ‘’ a. Il leader della ‘Lega braccianti’ si scaglia contro la filiera alimentare “eticamente marcia”. In piazza braccianti, rider e personale della logistica che denunciano le terribili condizioni di lavoro. In particolare i braccianti impiegati nei campi. “Essere pagati tre euro per dieci ore di lavoro non è giusto”, raccontano. “possiamo pagare i contributi se non abbiamo i documenti” chiedono davanti alla Camera dei deputati. In piazza, la ‘Lega braccianti’ ha ricevuto la solidarietà dell’Associazione Italiana Coltivatori: “La modernità senza dignità non vale niente”. Durante la manifestazionesi è rivolto direttamente a Mario. Al presidente ...

Advertising

Lavoratori_Ama : @FabioVadala @ACoS_Roma @MomyLozzi @REvCivica @CarloCalenda @gualtierieurope @nzingaretti @Luce_Roma… - FabioVadala : @Lavoratori_Ama @ACoS_Roma @MomyLozzi @REvCivica @CarloCalenda @gualtierieurope @nzingaretti @Luce_Roma… - fmonaldi65 : RT @aboubakar_soum: Roma stiamo arrivando! Oggi la politica tutta dovrà dire al Paese se sta #dallapartedeibraccianti o dalla parte dei gig… - CardelliAc : RT @aboubakar_soum: Roma stiamo arrivando! Oggi la politica tutta dovrà dire al Paese se sta #dallapartedeibraccianti o dalla parte dei gig… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @aboubakar_soum: Roma stiamo arrivando! Oggi la politica tutta dovrà dire al Paese se sta #dallapartedeibraccianti o dalla parte dei gig… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lavoratori

RomaToday

...sciopero del 18 maggio che si è concretizzato in una manifestazione di protesta per le vie di... con le lavoratrici e ibraccianti o con i caporali e i Giganti del Cibo? Queste le ...'Invisibili' e braccianti in marcia verso Montecitorio a. 'Legalità, diritti, salute e libertà per tutti', è il coro. '18 maggio 2021, sciopero degli ... i diritti deiagricoli non sono ...Roma, Zaniolo ha svolto dei test Villa Stuart: nei prossimi giorni la visita in Austria. vedi letture. Dopo le ultime sulle condizioni di Pellegrini (che dovrà stare fermo per almeno 15 giorni, clicca ...Lo Spezia torna al lavoro in vista della sfida contro la Roma. Come si legge sul sito ufficiale: "Ripresi gli allenamenti a Follo in vista dell'ultima giornata di campionato, ...