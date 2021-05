Roma, è Mario De Angelis la persona trovata senza vita nel Tevere: l’anziano era scomparso da mesi (Di martedì 18 maggio 2021) E’ di Mario De Angelis, il corpo trovato questa mattina nel Tevere. Avvistato da un pescatore, sono stati immediatamente allertati i soccorsi e le forze dell’Ordine. Il tragico ritrovamento è avvenuto all’altezza di Centro Giano intorno alle 12:45. Leggi anche: Roma, 77enne svanito nel nulla dal 3 febbraio: ricostruiti alcuni spostamenti ma di Mario De Angelis ancora nessuna traccia L’annuncio della figlia “Purtroppo hanno ritrovato papà nel Tevere”. Queste le parole della figlia, distrutta. La nota è uscita sulla pagina Ufficiale di “Chi l’ha Visto?”. L’uomo, come riferito dai familiari agli investigatori del commissariato Prati, si era allontanato a piedi percorrendo il tratto di strada che va dalla sua abitazione fino a raggiungere la fermata dell’autobus linea 446 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) E’ diDe, il corpo trovato questa mattina nel. Avvistato da un pescatore, sono stati immediatamente allertati i soccorsi e le forze dell’Ordine. Il tragico ritrovamento è avvenuto all’altezza di Centro Giano intorno alle 12:45. Leggi anche:, 77enne svanito nel nulla dal 3 febbraio: ricostruiti alcuni spostamenti ma diDeancora nessuna traccia L’annuncio della figlia “Purtroppo hanno ritrovato papà nel”. Queste le parole della figlia, distrutta. La nota è uscita sulla pagina Ufficiale di “Chi l’ha Visto?”. L’uomo, come riferito dai familiari agli investigatori del commissariato Prati, si era allontanato a piedi percorrendo il tratto di strada che va dalla sua abitazione fino a raggiungere la fermata dell’autobus linea 446 ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, è Mario De Angelis la persona trovata senza vita nel Tevere: l’anziano era scomparso da mesi - CorriereCitta : Roma, ritrovato senza vita Mario De Angelis: era scomparso nel febbraio scoro - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: “Purtroppo hanno ritrovato papà nel Tevere”: Il triste annuncio della figlia di Mario, l’anziano scomparso il 3 febbra… - roma_paoletta : RT @the_highsparrow: Il ministro degli esteri iraniano in vista a Roma senza incontrare il premier (non credo proprio per sua decisione...)… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: “Purtroppo hanno ritrovato papà nel Tevere”: Il triste annuncio della figlia di Mario, l’anziano scomparso il 3 febbra… -