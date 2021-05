Roma | distrugge il finestrino di un’auto per rubare… un caricabatterie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021) Un furto davvero particolare quello avvenuto la scorsa notte in via dell'Acqua Bullicante; è arrivata infatti – grazie ai residenti – la segnalazione ai Carabinieri di un uomo che stava scassinando una Fiat Panda. La scena era ben chiara: il ladro aveva sfondato ildell'auto per rubare un. La segnalazione alla Centrale Operativa ha subito allertato la pattuglia del Nucleo Radiomobile diche è intervenuta immediatamente: lì hanno subito rintracciato l'uomo. Il ladro è stato identificato come un colombiano di 26 anni e i militari hanno recuperato la refurtiva – poi restituita al legittimo proprietario, nonchè lo strumento utilizzato per spaccare il. L'arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.