Roma, comunisti e collettivo Militant sotto la sede Pfizer: «Vaccini gratuiti ovunque e per tutti, stop brevetti» (Di martedì 18 maggio 2021) Manifestazione quest’oggi sotto la sede del colosso farmaceutico Pfizer a Roma. Stamattina un gruppo di Militanti del collettivo Militant, del Fronte della Gioventù Comunista e del Fronte Comunista hanno realizzato un blitz calando degli striscioni sul tema dei Vaccini e contro il Global Health Summit. L’azione ha lanciato il corteo che, fanno sapere i movimenti, da Piazza San Pancrazio partirà venerdì alle 15 e sfilerà fin sotto al Ministero della Salute per opporsi al vertice globale sulla salute che vedrà la partecipazione in presenza di Draghi e della Von Der Layen. Blitz sotto la Pfizer a Roma: «Basta interessi economici, serve campagna vaccinale per tutti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Manifestazione quest’oggiladel colosso farmaceutico. Stamattina un gruppo dii del, del Fronte della Gioventù Comunista e del Fronte Comunista hanno realizzato un blitz calando degli striscioni sul tema deie contro il Global Health Summit. L’azione ha lanciato il corteo che, fanno sapere i movimenti, da Piazza San Pancrazio partirà venerdì alle 15 e sfilerà final Ministero della Salute per opporsi al vertice globale sulla salute che vedrà la partecipazione in presenza di Draghi e della Von Der Layen. Blitzla: «Basta interessi economici, serve campagna vaccinale pere ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, comunisti e collettivo Militant sotto la sede Pfizer: «Vaccini gratuiti ovunque e per tutti, stop brevetti» - EntropicBazaar : @sil_viar0 @BortolonMatteo Be', al club di Roma so' tutti comunisti. - 1h4r1bo1 : @Xueza_00 @KingEric_VII no perché quelli di Roma TV sono tutti comunisti e il sottotitolo del nostro #spaziotwitter sarà ALLEZ LE PEN - orazio_ramon : @welikeduel #makkox @zdizoro fanno i 'comunisti ' del cazzo e hanno tra le loro fila uno sfruttatore di lavoro ne… - DracarysMario : @SaP011 Eh già, un bacio porterà i comunisti fino a Roma Ma per dio??????? -