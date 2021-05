Roma | a Trigoria con la spranga | minacce e danni alle auto | arrestato il padre di Scamacca

(Di martedì 18 maggio 2021) Paura a.Momenti di tensione nel centro sportivo delladove, nella serata di lunedì, si è introdotto un uomo e avrebbe minacciato i presenti con una, compresi alcuni ragazzi del settore giovanile giallorosso, e poi avrebbe anche distrutto dellemobili all'interno del parcheggio - concentrandosi principalmente su quelle dei dirigenti.Secondo quanto riportato dal "Corriere di" si tratta deldi Gianluca, oggi in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, e cresciuto nel settore giovanile della.I motivi del grave gesto rimangono ad oggi sconosciuti. Pronto l'intervento delle forze dell'ordine, recatisi immediatamente nel quartier generale giallorosso, per riportare nuovamente l'ordine. L'uomo, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Roma, follia a #Trigoria: il padre di #Scamacca armato di spranga danneggia le auto - CorSport : Roma, il padre di #Scamacca a #Trigoria con una spranga: minacce e auto distrutte - FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - mattiamaestri46 : RT @Gazzetta_it: #Roma, follia a #Trigoria: il padre di #Scamacca armato di spranga danneggia le auto - CinqueNews : Il papà di #Scamacca arrestato a Trigoria: minacce con una spranga e auto distrutte -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Trigoria

... si tratta del papà del calciatore Gianluca Scamacca, 22 anni, attualmente al Genoa ma di proprietà del Sassuolo e con un passato nel settore giovanile della, abbandonato. Non si conoscono ...Attimi di follia , luned pomeriggio, a. Emanuele Scamacca, padre dell'attaccante attualmente in forza al Genoa (in prestito dal ... dove si allena la, e con una spranga ha cominciato a ...Paura ieri in serata a Trigoria, Roma, dove verso le 19.30 Emiliano Scamacca (padre di Gianluca) si è introdotto nel centro sportivo con una spranga danneggiando in diversi modi le auto di alcuni ...Momenti di vero terrore ieri pomeriggio a Trigoria. Un uomo ha fatto irruzione nel centro sportivo "Fulvio Bernardini", dove si allenano i giocatori della Roma, e ha minacciato tutti i presenti con l' ...