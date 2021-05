Rolex, gli orologi pensati per le regate (Di martedì 18 maggio 2021) Rolex e la vela: un legame nato oltre sessant'anni fa le cui affinità si basano su molti elementi. A partire dal legame con l'acqua, fondamentale anche nella storia della casa della corona. Risolvere il problema dell'impermeabilità è una delle maggiori sfide del fondatore della maison, Hans Wilsdorf: un problema risolto nel 1926 con il brevetto della cassa Oyster, resa totalmente ermetica grazie al sistema di lunetta, fondello e corona di carica avvitati sulla carrure. Ma con il mondo della vela Rolex condivide anche valori e quell'idea di eleganza rilassata che molti associano a questo sport. E' per questo che la casa è oggi il partner degli yacht club più prestigiosi di tutto il mondo e delle regate più affascinanti, come la Rolex Capri Sailing week che, il prossimo 20 maggio, vedrà la premiazione dell’Europeo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021)e la vela: un legame nato oltre sessant'anni fa le cui affinità si basano su molti elementi. A partire dal legame con l'acqua, fondamentale anche nella storia della casa della corona. Risolvere il problema dell'impermeabilità è una delle maggiori sfide del fondatore della maison, Hans Wilsdorf: un problema risolto nel 1926 con il brevetto della cassa Oyster, resa totalmente ermetica grazie al sistema di lunetta, fondello e corona di carica avvitati sulla carrure. Ma con il mondo della velacondivide anche valori e quell'idea di eleganza rilassata che molti associano a questo sport. E' per questo che la casa è oggi il partner degli yacht club più prestigiosi di tutto il mondo e dellepiù affascinanti, come laCapri Sailing week che, il prossimo 20 maggio, vedrà la premiazione dell’Europeo ...

