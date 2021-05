Roberto Mancini | ecco la lista dei convocati in vista di Italia-San Marino

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 maggio 2021)presenta ladei pre-indell'Europeo e dell'amichevole-San, e nel frattempo prolunga il suo contratto con la Nazionale fino al 2026. La notizia, nell'aria da qualche settimana, è diventata ufficiale con la firma sul prolungamento di contratto del CT, che ha così deciso di non ascoltare le (ricche) sirene dei tanti club che gli facevano la corte, per legarsi una volta di più all'azzurro. Un contratto lungo, ben oltre la media degli ultimi commissari tecnici, che porteràa guidare la Nazionale nei prossimi quattro grandi eventi in calendario: dopo l'Europeo di quest'anno, infatti, sarà sulla panchina dell'per i Mondiali di Qatar 2022, per gli Europei di Germania 2024 e per ...