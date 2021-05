Riviera nord | resort e villini bloccati dal Coronavirus I lavori per il centro turistico fermi dall' anno scorso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riviera nord

corriereadriatico.it

PORTO SANT'ELPIDIO - Tutto fermo in viale Europa, all'estremodi Porto Sant'Elpidio . Lì sorgerà un complesso tra resort e villini. Il Coronavirus ci ha messo lo zampino. I lavori di costruzione non sono partiti e siamo ancora alle opere di urbanizzazione ...Manca il tratto di spiaggia libera a, a confine con il comune di Cupra, che contiamo di sistemare entro la fine di questa settimana. Dopodiché gli uomini della ditta Forlini, muniti di un ...La “spiaggia dei funai” non è stata pulita e manca di tanti servizi necessari: un cestino, una doccia per cani e umani, una piccola fontanella dove far bere i cani, un bagno chimico per i proprietari.A Rimini ressa come a Ferragosto: riaprono gli ombrelloni, è caccia alla tintarella. I bagnini: "Ristoranti pieni, avanti così". "Che emozione i selfie in riva al mare" ...