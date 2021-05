River Plate | 25 casi di positività al Covid-19 | ma la gara contro l’Independiente Santa Fe si giocherà

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilha comunicato che ben 25 membri del gruppo squadra sono risultati positivi al-19. Un problema non da poco per il club argentino, che nella giornata di mercoledì 19 maggio sarà impegnatoFe in CopaLibertadores. Appena 10 i calciatori a disposizione di Marcello Gallardo, tra cui un paio delle giovanili, che però non impediranno al club di scendere in campo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Olé, il club chiederà una deroga per l’inserimento di due portieri delle giovanili, dato che i quattro inseriti nella lista sono tutti positivi, e disputerà il match. SportFace.

River Plate in difficoltà, falcidiato dal Covid. Il club argentino ha infatti annunciato la positività di ben 15 calciatori: Franco Armani, Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino e Santiago Simón