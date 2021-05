Ristoratori via S. Chiara, flashmob provocatorio (Di martedì 18 maggio 2021) "Non si può spaccare in due la categoria dei Ristoratori, permettendo solo ad alcuni di lavorare". Questa la motivazione della protesta dei Ristoratori di via Santa Chiara, nel centro antico di Napoli,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) "Non si può spaccare in due la categoria dei, permettendo solo ad alcuni di lavorare". Questa la motivazione della protesta deidi via Santa, nel centro antico di Napoli,...

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori via Ristoratori via S. Chiara, flashmob provocatorio "Non si può spaccare in due la categoria dei ristoratori, permettendo solo ad alcuni di lavorare". Questa la motivazione della protesta dei ristoratori di via Santa Chiara, nel centro antico di Napoli, che hanno organizzato un provocatorio flash mob servendo i cibi ai clienti su finte tavolette ("sono biodegradabili", precisano) di wc. "A ...

Flashmob dei ristoratori, servono cibi su tavolette dei wc Questa mattina ha avuto luogo il flashmob dei ristoratori di Napoli. A via Santa Chiara hanno servito dei cibi ai clienti su tavolette di wc.

