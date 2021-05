Ristoranti | matrimoni | coprifuoco | regole e novità

(Di martedì 18 maggio 2021) Riapriranno dal 22 maggio, primo weekend successivo al dl, gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, non tradendo le aspettative degli ultimi giorni. Dopo il ritorno dal 15 maggio delle piscine all’aperto, in Cdm arriva la proposta di anticipare al 24 maggio la riapertura delle palestre e a partire dal 1 luglio di piscine al chiuso e i centri benessere. La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive? dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale. Riaprono dal 22 maggio gli impianti di risalita in montagna, alle condizioni indicate dalle linee guida. Dal 1 luglio riprendono le attività di sale ...

Advertising

CalabriaTw : Le proposte del governo rispondono positivamente alle richieste di FI: ?#coprifuoco alle 23 e abolito da giugno ?m… - Corriere : ?? Bar, ristoranti, palestre, piscine, matrimoni (con green pass): tutte le date del nuovo decreto - sole24ore : Coprifuoco, ristoranti, matrimoni e palestre: le nuove date delle riaperture - lapiazzaweb : ?È ufficiale! Il #Veneto si prepara a riaprire? Ecco tutto quello che c'è da sapere su #coprifuoco… - Rey92069430 : RT @Adnkronos: Bar, ristoranti, palestre, matrimoni: tutte le date del nuovo decreto. -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti matrimoni

I centri commerciali aperti dal prossimo weekend, l'anticipo dei parchi tematici, icol green pass, il via aianche al chiuso'. 'In Consiglio dei ministri - aggiunge la ministra -...I centri commerciali aperti dal prossimo weekend, l'anticipo dei parchi tematici, icol green pass, il via aianche al chiuso'. In Consiglio dei ministri, inoltre, 'è stato ...Il Cdm ha dato il via libera al decreto. Nuove regole per i ristoranti ma anche feste di matrimonio e nuovi parametri per zone rosse, arancioni e gialle. Decreto su riaperture e coprifuoco in Italia ...Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell’Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, ...