“Rischio ustioni e rottura” Ikea | ritirati prodotti dopo l’allarme

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)ha ritirato dal mercato e richiamato i piatti, le ciotole e le tazze di due serie perché “questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”. La notizia è stata riportata da ilfattoalimentare.it. Le due linee comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica Pla da fonti rinnovabili, per un totale di novediversi. “, scusandosi per il disagio, raccomanda di non utilizzare le stoviglie delle linee ritirate dal mercato. I consumatori in possesso di questipossono quindi riportarli al punto venditapiù vicino, dove saranno rimborsati. Non è necessario presentare lo scontrino fiscale”, si legge sul sito. “”. ...