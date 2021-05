Rio Fasceo e Carendetta | ultime fasi di lavorazione per la messa in sicurezza

Advertising

Stanno per terminare i lavori relativi al primo lotto funzionale per la messa in sicurezza die Carendetta, ad Albenga , eseguiti dalla ditta Sas Fratelli Vecchione. Nella mattinata di oggi è iniziata l'asfaltatura del nuovo ponte che ha sostituito quello precedente (principale ...