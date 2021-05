Riforma della giustizia, i 5 stelle vogliono incontrare Cartabia. Prescrizione, appelli delle sentenze e priorità dell’azione penale: ecco i tre punti “incompatibili” (Di martedì 18 maggio 2021) Per capire che strada intende seguire Marta Cartabia sulla giustizia penale la data limite era fissata per la prossima settimana. Per allora alla commissione giustizia della Camera dovevano arrivare gli emendamenti del governo sulla Riforma del processo penale. Un termine ultimo che adesso pare sia destinato a slittare, anche se non c’è alcuna ufficialità. Evidentemente, quindi, i tempi per trovare un accordo in maggioranza si allungano. Campo minato di ogni esecutivo recente, stavolta quella della giustizia deve essere una strada condivisa il più possibile dalle eterogenee forze che sostengono Mario Draghi. Mentre la Lega continua a terremotare il governo praticamente ogni giorno, con Matteo Salvini che è arrivato a raccogliere firme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Per capire che strada intende seguire Martasullala data limite era fissata per la prossima settimana. Per allora alla commissioneCamera dovevano arrivare gli emendamenti del governo sulladel processo. Un termine ultimo che adesso pare sia destinato a slittare, anche se non c’è alcuna ufficialità. Evidentemente, quindi, i tempi per trovare un accordo in maggioranza si allungano. Campo minato di ogni esecutivo recente, stavolta quelladeve essere una strada condivisa il più possibile dalle eterogenee forze che sostengono Mario Draghi. Mentre la Lega continua a terremotare il governo praticamente ogni giorno, con Matteo Salvini che è arrivato a raccogliere firme ...

