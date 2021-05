Ricomincio da me, stasera in tv su Canale 5: orario, trama, anticipazioni, trailer e cast (Di martedì 18 maggio 2021) Ricomincio da me. E’ questo il film diretto da Peter Segal che andrà in onda stasera, martedì 18 maggio, su Canale 5 in prima serata. Ricomincio da me, stasera in tv: trama e anticipazioni Maya lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati e nella sua vita ha dovuto fare tanti sacrifici: ha abbandonato gli studi e ha dato la figlia, avuta quando aveva 17 anni, in adozione per fare avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è difficile fare carriera senza una laurea. E’ così che la sua migliore amica Joan le costruisce un curriculum falso per farla assumere alla Franklin & Clarke, una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Maya capisce che deve sfruttare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021)da me. E’ questo il film diretto da Peter Segal che andrà in onda, martedì 18 maggio, su5 in prima serata.da me,in tv:Maya lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati e nella sua vita ha dovuto fare tanti sacrifici: ha abbandonato gli studi e ha dato la figlia, avuta quando aveva 17 anni, in adozione per fare avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è difficile fare carriera senza una laurea. E’ così che la sua migliore amica Joan le costruisce un curriculum falso per farla assumere alla Franklin & Clarke, una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Maya capisce che deve sfruttare ...

