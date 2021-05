Ricercato con mandato di arresto europeo, rintracciato 56enne di Colleferro (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Era Ricercato soltanto da pochi giorni il 56enne di Colleferro arrestato dalla Polizia di Stato con un escamotage; a suo carico un mandato di arresto europeo emesso dalle autorita’ irlandesi per violenza sessuale su minore. Quando e’ arrivato il mandato di arresto per il colleferrino gli investigatori del locale commissariato, diretto da Francesco Mainardi, hanno iniziato subito le ricerche. I primi accertamenti hanno dato esito negativo, cosi’ gli agenti sono ricorsi ad un’espediente grazie al quale il 56enne, credendo di dover ricevere una semplice comunicazione, si e’ lui stesso presentato in commissariato. Una volta giunto negli uffici di polizia gli e’ stato notificato il provvedimento emesso dalla Magistratura irlandese, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Erasoltanto da pochi giorni ildiarrestato dalla Polizia di Stato con un escamotage; a suo carico undiemesso dalle autorita’ irlandesi per violenza sessuale su minore. Quando e’ arrivato ildiper il colleferrino gli investigatori del locale commissariato, diretto da Francesco Mainardi, hanno iniziato subito le ricerche. I primi accertamenti hanno dato esito negativo, cosi’ gli agenti sono ricorsi ad un’espediente grazie al quale il, credendo di dover ricevere una semplice comunicazione, si e’ lui stesso presentato in commissariato. Una volta giunto negli uffici di polizia gli e’ stato notificato il provvedimento emesso dalla Magistratura irlandese, ...

