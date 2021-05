Ricchi contro ricchissimi | la strana guerra fiscale negli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di martedì 18 maggio 2021) Il manifesto dei Patriotic Millionaires (da sito)Una protesta con manifesti mobili per le strade e un simbolico sit in per chiedere che il cosiddetto 1% contribuisca di più con il fisco come misura di equità nei confronti del resto del paese in uscita dalla crisi coronavirus: l’hanno organizzata con una tappa sotto casa del fondatore di Amazon, Jeff Bezos non i sindacati, partiti o le associazioni di cittadini ma un manipolo di milionari, a favore delle tasse. L’iniziativa è stata preparata per lunedì, giorno di scadenza per la dichiarazione dei redditi, in diversi luoghi tra New York e Washington spiega Cnbc, su iniziativa dei Patriotic Millionaires. Per far parte di questo gruppo bisogna guadagnare più di un milione di dollari all’anno o possedere proprietà per un valore di oltre 5 milioni. Da qualche tempo gli ...