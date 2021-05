Riaperture | l’accusa di Giorgetti | «Come Lega volevamo di più | ma Forza Italia ci ha lasciati soli»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 maggio 2021) Giancarlosi sdi vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma quanta fatica traspare dalle parole pronunciate nell’intervista al Corriere della Sera a commento delle decisioni del Cdm sulle misure anti-Covid. «Sono un passo in avanti verso le», è il massimo dell’entusiasmo che riesce a trasmettere.a dire: di più non avremmo avuto ottenere. Questione di massa critica. Quella del centrodestra di governo si è rivelata non particolarmente densa. E, a dar retta a, non certo per colpa della. «Noi – ricorda – avevamo posto anche altre questioni. Siamo rimasti un po’ daa fare questa parte, ma quello che ha stabilito il presidente Draghi va bene». E? Qui il tono del ...