Riaperture, Garattini: “Poco entusiasmo, il pericolo non è passato” (Di martedì 18 maggio 2021) Le Riaperture annunciate dal Governo, insieme al coprifuoco spostato da subito alle 23 e il ritorno della zona bianca, “sono dei rischi calcolati” e rappresentano “naturalmente una responsabilità politica”. Ma “dal punto di vista scientifico, sarei un po’ meno entusiasta e un po’ meno tendente a considerare che tutto sta andando bene”. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3 invita a ricordare che “il pericolo non è passato”, che la guerra contro Covid-19 non può ancora considerarsi vinta. “Non dimentichiamoci che questo virus”, circolando ancora, “continua a mutare e la mutazione può comportare la presenza di varianti che sono insensibili ai vaccini disponibili”, ricorda il farmacologo. “Bisogna stare molto attenti – ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Leannunciate dal Governo, insieme al coprifuoco spostato da subito alle 23 e il ritorno della zona bianca, “sono dei rischi calcolati” e rappresentano “naturalmente una responsabilità politica”. Ma “dal punto di vista scientifico, sarei un po’ meno entusiasta e un po’ meno tendente a considerare che tutto sta andando bene”. Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3 invita a ricordare che “ilnon è”, che la guerra contro Covid-19 non può ancora considerarsi vinta. “Non dimentichiamoci che questo virus”, circolando ancora, “continua a mutare e la mutazione può comportare la presenza di varianti che sono insensibili ai vaccini disponibili”, ricorda il farmacologo. “Bisogna stare molto attenti – ...

Non ha torto Silvio Garattini, oggi 92 anni, già fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano, a esortare i vertici delle ...

