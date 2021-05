Advertising

matteosalvinimi : Riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, palestre e piscine al chiuso, programma di cancellazione de… - zazoomblog : Riapertura piscine al chiuso 1 luglio sport protesta: Ridicolo - #Riapertura #piscine #chiuso #luglio - sulsitodisimone : RT @SLN_Magazine: Riapertura piscine al chiuso 1 luglio, sport protesta: “Ridicolo” - ematr_86 : RT @fisco24_info: Riapertura piscine al chiuso 1 luglio, #sport protesta: 'Ridicolo': Il presidente Fin, Barelli: 'Decisione allucinante, s… - liberenotizie : Riapertura piscine al chiuso 1 luglio, sport protesta: 'Ridicolo'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura piscine

Sulladelleal chiuso l'1 luglio si accende la protesta del mondo dello sport. Agli europei di Budapest continua la manifestazione di sensibilizzazione promossa dalla Federnuoto e dai ...È grave, tuttavia, che non si possa dire lo stesso delle, la cuiè incomprensibilmente slittata al 1° luglio: presenterò a brevissimo un'interrogazione parlamentare per chiedere la ...Dopo il varo del decreto sulle riaperture il capo dello Stato Sergio Mattarella a Brescia afferma che è il tempo del rilancio comune per far rinascere il Paese: "Bisogna costruire lo sviluppo con resp ...CITTÀ SANT’ANGELO – Un bambino di 2 anni è morto ieri sera a Città Sant’Angelo. La tragedia è avvenuta nella piscina della villetta della sua famiglia. In base alla prima ricostruzione dei fatti, il b ...