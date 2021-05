Riapertura palestre il 24 maggio, si riparte in anticipo: piscine al chiuso da luglio (Di martedì 18 maggio 2021) La Riapertura delle palestre è stata anticipata al 24 maggio: le piscine al chiuso potranno invece riaprire a partire dal primo luglio. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Ladelleè stata anticipata al 24: lealpotranno invece riaprire a partire dal primo. su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, palestre e piscine al chiuso, programma di cancellazione de… - fisco24_info : Coprifuoco alle 23 e zona bianca: il piano Draghi per le riaperture: Centri commerciali aperti nei weekend, riapert… - alinatede : RT @fam_cristiana: Il decreto del Governo: #coprifuoco in Italia scatta a partire dalle 23 di mercoledì, riapertura delle palestre anticipa… - fam_cristiana : Il decreto del Governo: #coprifuoco in Italia scatta a partire dalle 23 di mercoledì, riapertura delle palestre ant… - GQitalia : Cambia l'orario del #coprifuoco, mentre viene anticipata la riapertura delle #palestre: ecco cosa prevede il nuovo… -