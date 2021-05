Riapertura centri termali 2021 | quali sono già aperti

(Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo decreto, nuove regole anche per i, anche se la data diè confermata al 1° luglio e non è stata anticipata. Vediamo le regole egiàal pubblico. Voglia di terme e relax? Dovrete aspettare ancora un po’ prima che tutti iaprano, infatti secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

matteosalvinimi : Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura… - benjamn_boliche : ?anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre; ?dal 1° luglio potranno riaprire le… - fpugliese_conad : La riapertura dei centri commerciali nei weekend deve essere la luce in fondo al tunnel. Da mesi segnaliamo al gove… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Riapertura delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a partire dal primo luglio. - itsmedariod : Sicuro lavorerò vista la riapertura dei centri commerciali ma vorrei tanto andarci ?? E!!! sarebbe anche il mio pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura centri

...culturali, sociali e ricreativi ritorneranno in attività dal primo luglio. Discoteche Le uniche a rimanere ancora un limbo sono le discoteche e le sale da ballo : nessuna data di. I ...Tra divieto di consumo all'interno e coprifuoco alle 22, la cosiddettadei pubblici ... nonostante l'ottima disponibilità mostrata dai comuni: le nostre città e in particolare i...PESCARA – Sono complessivamente 73295 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 33 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 85 anni).Riascolta Parchi tematici e divertimento presto aperti di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.