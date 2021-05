Riace, rischia otto anni di condanna l’ex sindaco Mimmo Lucano: il motivo (Di martedì 18 maggio 2021) Riace: rischia quasi otto anni di condanna l’ex sindaco Mimmo Lucano. I motivi della clamorosa richiesta della Procura di Locri Mimmo Lucano (Google)C’era una volta un piccolo centro della Calabria, Riace, che era diventato un modello di integrazione in tutto il mondo, ammirato ed imitato. Quel centro che fino ad allora era famoso nel mondo per via dei meravigliosi Bronzi, ora diveniva un meraviglioso regno dove l’utopia di vedere genti divers, popoli diversi perfettamente integrati tra loro era realtà. Ma il sogno, o meglio l’illusione, durò poco. Il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, ha chiesto per l’ex sindaco della ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021)quasidi. I motivi della clamorosa richiesta della Procura di Locri(Google)C’era una volta un piccolo centro della Calabria,, che era diventato un modello di integrazione in tutto il mondo, ammirato ed imitato. Quel centro che fino ad allora era famoso nel mondo per via dei meravigliosi Bronzi, ora diveniva un meraviglioso regno dove l’utopia di vedere genti divers, popoli diversi perfettamente integrati tra loro era realtà. Ma il sogno, o meglio l’illusione, durò poco. Il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, ha chiesto perdella ...

