Resident Evil Village invade Animal Crossing New Horizons con un'isola a tema creata da un giocatore (Di martedì 18 maggio 2021) Un giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha dedicato la propria isola a Resident Evil: Village, ricreando alcuni luoghi iconici. L'isola, che appartiene all'utente di Reddit u / masabow1018, presenta tutte le scene riconoscibili di Resident Evil: Village, incluso il castello Dimitrescu e la fabbrica di Heisenberg tra gli altri. Tuttavia, agli abitanti dell'isola non sembra importare, dato che personaggi del calibro di Ranabot e Gregorio sono stati trovati a vagare per i terreni del villaggio senza preoccuparsi dell'atmosfera inquietante. Con il codice sogno condiviso, i giocatori hanno potuto visitare di persona l'isola, scoprendo così il bacino ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Undi: Newha dedicato la propria, ricreando alcuni luoghi iconici. L', che appartiene all'utente di Reddit u / masabow1018, presenta tutte le scene riconoscibili di, incluso il castello Dimitrescu e la fabbrica di Heisenberg tra gli altri. Tuttavia, agli abitanti dell'non sembra importare, dato che personaggi del calibro di Ranabot e Gregorio sono stati trovati a vagare per i terreni del villaggio senza preoccuparsi dell'atmosfera inquietante. Con il codice sogno condiviso, i giocatori hanno potuto visitare di persona l', scoprendo così il bacino ...

Advertising

PlayStationBit : Ripuliamo i #bottini di #ResidentEvilVillage come veri professionisti @RE_Games @CapcomItalia #REVillage… - spaziogames : Ma è bellissimo! #ResidentEvilVillage #AnimalCrossing - romsmonkey : RT @AhCompleted: Questa sera alle 21:30 saremo live e giocheremo a Resident Evil Zero. Seguici sul nostro canale Twitch. - phibylydia : RT @AhCompleted: Questa sera alle 21:30 saremo live e giocheremo a Resident Evil Zero. Seguici sul nostro canale Twitch. - N36volpe1973 : Se Voglio posso fare di Meglio su RESIDENT EVIL VILLAGE #PS4share @TwitchtvGaming #PS4LIVE -