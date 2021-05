Repubblica – Inter, Oaktree pronto a far respirare le casse nerazzurre: in arrivo (almeno) 270 milioni di euro. E le buone notizie non finiscono qui (Di martedì 18 maggio 2021) Per l’Inter in arrivo denaro per far respirare le casse del club Ci sono meno nubi all’orizzonte in casa Inter. Secondo quanto riportato da la Repubblica in edicola oggi, presto il club nerazzurro incasserà almeno 270 milioni di euro da Oaktree Capital Group che darà così una grossa mano per superare le difficoltà del momento. Le buone notizie per il club nerazzurro non finiscono qui: in arrivo anche gli anticipi dei diritti TV della prossima stagione che si andranno a sommare ai premi scudetto e una parte del bonus legato alla partecipazione alla prossima Champions League. Insomma un’iniezione di denaro che farà ... Leggi su intermagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Per l’indenaro per farledel club Ci sono meno nubi all’orizzonte in casa. Secondo quanto riportato da lain edicola oggi, presto il club nerazzurro inrà270didaCapital Group che darà così una grossa mano per superare le difficoltà del momento. Leper il club nerazzurro nonqui: inanche gli anticipi dei diritti TV della prossima stagione che si andranno a sommare ai premi scudetto e una parte del bonus legato alla partecipazione alla prossima Champions League. Insomma un’iniezione di denaro che farà ...

