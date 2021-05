Repubblica: il padre di Scamacca voleva soldi da Bruno Conti (Di martedì 18 maggio 2021) Repubblica fornisce altri dettagli alla serata di follia del padre di Scamacca a Trigoria. Non solo minacce e auto distrutte. Il papà dell’attaccante del Sassuolo ha distrutto anche la lupa in marmo simbolo della Roma e stava per dirigersi verso gli uffici dei dirigenti quando è stato fermato dalla polizia. L’obiettivo, scrive il quotidiano, era Bruno Conti. Nel sommario del pezzo che si trova sull’edizione online di Repubblica è scritto a chiare lettere: “voleva soldi da Bruno Conti”. “Non solo attimi, ma un lungo momento di paura. Perché Scamacca senior era furibondo: si è accanito sulle auto che ha visto vicino a sé, distruggendo i vetri di almeno 4-5 vetture, tra cui quella dei dirigenti Tiago ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021)fornisce altri dettagli alla serata di follia deldia Trigoria. Non solo minacce e auto distrutte. Il papà dell’attaccante del Sassuolo ha distrutto anche la lupa in marmo simbolo della Roma e stava per dirigersi verso gli uffici dei dirigenti quando è stato fermato dalla polizia. L’obiettivo, scrive il quotidiano, era. Nel sommario del pezzo che si trova sull’edizione online diè scritto a chiare lettere: “da”. “Non solo attimi, ma un lungo momento di paura. Perchésenior era furibondo: si è accanito sulle auto che ha visto vicino a sé, distruggendo i vetri di almeno 4-5 vetture, tra cui quella dei dirigenti Tiago ...

