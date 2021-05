ReiThera, per fase 3 vaccino cerchiamo altri finanziamenti (Di martedì 18 maggio 2021) "La decisione della Corte non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase II del vaccino ReiThera. Per lo svolgimento della fase III, in mancanza di intervento da parte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) "La decisione della Corte non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento dellaII del. Per lo svolgimento dellaIII, in mancanza di intervento da parte del ...

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera per ReiThera, per fase 3 vaccino cerchiamo altri finanziamenti "La decisione della Corte non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase II del vaccino ReiThera. Per lo svolgimento della fase III, in mancanza di intervento da parte del governo, Reithera cercherà fonti di finanziamento alternativi. Il pronunciamento della Corte dei Conti non riguarda ...

Vaccino seconda dose, Sileri: "Spostare il richiamo invece di farlo in vacanza" Certamente avere una possibilità di un vaccino fatto in casa è un'opportunità per tutta l'Italia", dice Sileri rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un intervento per salvare il vaccino Reithera ,...

Vaccino seconda dose, Sileri: "Spostare il richiamo invece di farlo in vacanza" Certamente avere una possibilità di un vaccino fatto in casa è un'opportunità per tutta l'Italia", dice Sileri rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un intervento per salvare il vaccino Reithera ,...

