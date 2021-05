Regole per matrimoni e banchetti con il nuovo decreto covid: le novità dal 15 giugno (Di martedì 18 maggio 2021) La fine della primavera e l’inizio dell’estate segnano l’apertura della stagione per feste, cerimonie di ogni genere ed eventi. Ma l’attuale situazione epidemiologica che si vive in Italia, almeno secondo quelle che sono state le valutazioni fatte da Governo e CTS, non permette di pensare che si possa ripartire da subito. E’ per questo motivo che slitta ancora la data per le cerimonie come i matrimoni o per lo meno per chi sta organizzando una festa in grande stile. I matrimoni infatti si possono svolgere e possono essere celebrati anche in questo momento, seguendo delle Regole molto rigide che non riguardano solo l’ormai noto distanziamento sociale ma anche il numero di partecipanti e le modalità. Il nuovo decreto fissa per il 15 giugno la data in cui si potrà ad avere un numero di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) La fine della primavera e l’inizio dell’estate segnano l’apertura della stagione per feste, cerimonie di ogni genere ed eventi. Ma l’attuale situazione epidemiologica che si vive in Italia, almeno secondo quelle che sono state le valutazioni fatte da Governo e CTS, non permette di pensare che si possa ripartire da subito. E’ per questo motivo che slitta ancora la data per le cerimonie come io per lo meno per chi sta organizzando una festa in grande stile. Iinfatti si possono svolgere e possono essere celebrati anche in questo momento, seguendo dellemolto rigide che non riguardano solo l’ormai noto distanziamento sociale ma anche il numero di partecipanti e le modalità. Ilfissa per il 15la data in cui si potrà ad avere un numero di ...

