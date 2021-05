REGINA: il film d’esordio di Alessandro Grande (Di martedì 18 maggio 2021) REGINA, il film diretto da Alessandro Grande che vede protagonisti Francesco Montanari e Ginevra Francesconi, oltre che su tutte le principali piattaforme, sarà inoltre, nelle sale cinematografiche italiane dal 27 maggio. Di cosa parla “REGINA”? REGINA, interpretata dalla giovane e promettente Ginevra Francesconi, ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi, Francesco Montanari, che è tutta la sua famiglia dato che REGINA ha perso la madre anni prima. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un evento imprevedibile cambierà le loro vite. Alessandro Grande REGINA racconta infatti, un conflitto generazionale giocato sul terreno della colpa e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021), ildiretto dache vede protagonisti Francesco Montanari e Ginevra Francesconi, oltre che su tutte le principali piattaforme, sarà inoltre, nelle sale cinematografiche italiane dal 27 maggio. Di cosa parla “”?, interpretata dalla giovane e promettente Ginevra Francesconi, ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi, Francesco Montanari, che è tutta la sua famiglia dato cheha perso la madre anni prima. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un evento imprevedibile cambierà le loro vite.racconta infatti, un conflitto generazionale giocato sul terreno della colpa e ...

