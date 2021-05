Reggio Calabria, Riqualificazione Di Piazza De Nava. La Fondazione Mediterranea Chiede Il Parere Del Prof. Settis: “rispettare La Storia Cittadina, La Memoria Collettiva E L’identità Dei Luoghi” (Di martedì 18 maggio 2021) Reggio Calabria: l’opinione del Prof. Salvatore Settis, presidente del consiglio scientifico del Museo del Luovre in Parigi, sulla questione della demolizione di Piazza De NavaIl Prof. Salvatore Settis, onore a vanto della Provincia reggina, non ha bisogno di presentazioni: dal 1999 al 2010 Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 2011 è Presidente del Consiglio Scientifico del Museo del Louvre in Parigi. Un’autorità culturale, quindi, che unanimamente viene riconosciuta anche a livello internazionale. “A questa autorità -scrive in una nota la Fondazione Mediterranea– che conosce bene la realtà reggina e i Luoghi di cui si parla, ci si è rivolti per sottrarre il dibattito sulla prevista ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021): l’opinione del. Salvatore, presidente del consiglio scientifico del Museo del Luovre in Parigi, sulla questione della demolizione diDeIl. Salvatore, onore a vanto della Provincia reggina, non ha bisogno di presentazioni: dal 1999 al 2010 Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 2011 è Presidente del Consiglio Scientifico del Museo del Louvre in Parigi. Un’autorità culturale, quindi, che unanimamente viene riconosciuta anche a livello internazionale. “A questa autorità -scrive in una nota la– che conosce bene la realtà reggina e idi cui si parla, ci si è rivolti per sottrarre il dibattito sulla prevista ...

Advertising

poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il ruolo dei giovani nel Pnrr, l'incontro di Atreju per dare risposte) è stato pubblicato su: T… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, Sorbello: 'Esposizione trimestrale per Vara e Giganti all'aperto') è stato pubblicato… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Processo 'Xenia', chiesti 7 e 11 mesi per Mimmo Lucano) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Residenze universitarie, il Rettore: investimenti per dare a studenti accesso alla rete') è sta… -