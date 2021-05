Referendum aborto in Italia | com' è la situazione oggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Referendum aborto

L'Espresso

Nel 2017, l'Adf ha anche spinto per uncostituzionale in Romania per ridefinire la ... per ribadire che il diritto internazionale dei diritti umani non prevede quello di. Puppinck è ...Quarant'anni fa ilin difesa dell'in Italia: ma la legge 194 continua ad essere sotto ...quaranta anni fa, con il voto ai referendum, la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani si dichiarò favorevole alla legalizzazione dell’aborto e alla legge 194. La legge fu dunque confe ...Quarant’anni fa, tra il 17 e 18 maggio del 1981, milioni di italiani e italiane si recarono a votare scegliendo, in un referendum, di mantenere intatta la legge 194 ...