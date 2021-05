Reem | “Io insegnante palestinese | ho perso mia figlia sotto la pioggia di missili”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Sono un’e mamma di due bambini, una dei quali è stata uccisa nel 2019 da un missile lanciato da Israele. Aveva appena una settimana di vita. Vivo a Khan Younis, una città a sud della striscia di Gaza, e qui voglio morire”.ha 25 anni, è, e all’Adnkronos racconta una battaglia con la quale fa i conti da quando era piccola, che oggi, ormai donna, le ha strappato via per sempre laappena nata, ma dalla quale, dice, non scapperà. “Dove potrei fuggire? – chiede– Questa è casa mia, nessun posto è al sicuro, ogni cosa èil mirino di Israele che ha ingaggiato un conflitto violento del quale fanno le spese i civili, molti dei quali bambini e donne. Nessuna differenza viene fatta tra grandi o piccoli, viviamo in una costante paura, a ogni rumore ...

E' rimasto sepolto domenica tra le macerie di un edificio crollato sotto le bombe israeliane in via al-Wehda a Gaza. Tra le vittime anche la moglie Reem e due dei loro tre figli. Era lo specialista de ...