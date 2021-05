Reddito di cittadinanza, bonus per chi si mette in proprio: regole e requisiti (Di martedì 18 maggio 2021) Il Reddito di cittadinanza non consiste in un semplice sussidio, ma è una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata all’occupazione o alla rioccupazione dei beneficiari. proprio per questo motivo, ricorda laleggepertutti.it, un recente decreto ha attuato una nuova misura incentivante, il bonus Reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio: si tratta, in sostanza, della possibilità di beneficiare, in unica soluzione, di 6 mensilità di sussidio qualora si avvii un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o una società cooperativa. Il bonus Reddito di cittadinanza, o beneficio addizionale, può avere un valore massimo pari a 4.680 euro, considerando che il beneficio è fruibile nel limite di ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Ildinon consiste in un semplice sussidio, ma è una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata all’occupazione o alla rioccupazione dei beneficiari.per questo motivo, ricorda laleggepertutti.it, un recente decreto ha attuato una nuova misura incentivante, ildiper chi siin: si tratta, in sostanza, della possibilità di beneficiare, in unica soluzione, di 6 mensilità di sussidio qualora si avvii un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o una società cooperativa. Ildi, o beneficio addizionale, può avere un valore massimo pari a 4.680 euro, considerando che il beneficio è fruibile nel limite di ...

Advertising

NicolaPorro : Una donna disperata scrive @DelpapaMax. Racconta il suo dramma e la farsa del reddito di cittadinanza ?? - matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - davidefaraone : Parisi, l'uomo di Conte all'Anpal, torna in Missisipi. Doveva trovare lavoro ai disoccupati e su 1 milione e 650 mi… - ilgiornalelocal : #Camposano, lavoro nero in un cantiere: multa e denuncia Uno percepiva anche il reddito di cittadinanza… - lifestyleblogit : Reddito di cittadinanza, bonus per chi si mette in proprio: regole e requisiti - -