Red Dead Online riceverà nuovi importanti contenuti quest'estate (Di martedì 18 maggio 2021) Rockstar ha delineato gli aggiornamenti per GTA V e Red Dead Redemption 2: la versione next-gen di GTA V assieme a GTA Online arriverà a novembre di quest'anno e apporterà una serie di miglioramenti grafici e bonus per i giocatori. Per quanto riguarda Red Dead Online i fan potranno aspettarsi nuovi aggiornamenti, con loro somma gioia. La prossima settimana, nella versione multiplayer del gioco, sbarcheranno otto nuove gare ambientate in luoghi iconici dei cinque Stati, dall'arido avamposto di Gaptooth Breach alla città mineraria di Annesburg e alle paludi di Lagras. Dovrete sfoggiare le vostre doti di cavallerizzi con gare equestri di ogni tipo grazie alle gare standard, e alle nuove gare libere, dove potete scegliere il percorso migliore per attraversare a cavallo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Rockstar ha delineato gli aggiornamenti per GTA V e RedRedemption 2: la versione next-gen di GTA V assieme a GTAarriverà a novembre di'anno e apporterà una serie di miglioramenti grafici e bonus per i giocatori. Per quanto riguarda Redi fan potranno aspettarsiaggiornamenti, con loro somma gioia. La prossima settimana, nella versione multiplayer del gioco, sbarcheranno otto nuove gare ambientate in luoghi iconici dei cinque Stati, dall'arido avamposto di Gaptooth Breach alla città mineraria di Annesburg e alle paludi di Lagras. Dovrete sfoggiare le vostre doti di cavallerizzi con gare eri di ogni tipo grazie alle gare standard, e alle nuove gare libere, dove potete scegliere il percorso migliore per attraversare a cavallo ...

