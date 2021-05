Recovery Plan, la Regione Campania al Parlamento: Opere pubbliche, limitare il reato di abuso d’ufficio (Di martedì 18 maggio 2021) Il Consiglio regionale della Campania ha approvato un disegno di legge, da inviare al Parlamento, per introdurre nuove norme sui procedimenti amministrativi legati ai fondi del Recovery Plan. Il ddl, che sarà trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, è passato con 31 voti favorevoli, nove contrari e cinque astensioni. Sono due gli obiettivi fondamentali che la Regione vuole perseguire con questo provvedimento: evitare lo stop dei cantieri e agevolare i passaggi amministrativi. In questo senso, si propone di non bloccare i lavori finanziati con i progetti del Pnrr, prevedendo un eventuale risarcimento per le imprese che presentino un ricorso in merito all’aggiudicazione di un’opera. Allo stesso tempo, si chiede di limitare la figura del reato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) Il Consiglio regionale dellaha approvato un disegno di legge, da inviare al, per introdurre nuove norme sui procedimenti amministrativi legati ai fondi del. Il ddl, che sarà trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, è passato con 31 voti favorevoli, nove contrari e cinque astensioni. Sono due gli obiettivi fondamentali che lavuole perseguire con questo provvedimento: evitare lo stop dei cantieri e agevolare i passaggi amministrativi. In questo senso, si propone di non bloccare i lavori finanziati con i progetti del Pnrr, prevedendo un eventuale risarcimento per le imprese che presentino un ricorso in merito all’aggiudicazione di un’opera. Allo stesso tempo, si chiede dila figura del...

