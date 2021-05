Recovery, Moggi (Westpole): “Per digitalizzazione in arrivo cifra enorme, serve più controllo su spese” (Di martedì 18 maggio 2021) “La prima missione del Pnrr relativa a “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” ha una dotazione di oltre 40 miliardi di euro, una cifra enorme, ma che non potrà essere spesa se non nelle infrastrutture chiave per i prossimi decenni, come scuole, ospedali, tutela del patrimonio storico e artistico, sistemi di controllo delle emissioni ambientali, di consumo del suolo. Questi investimenti hanno il potenziale di cambiare la società nella quale viviamo, e soprattutto, nella quale vivranno i nostri figli: oltre alla visione di lungo termine, quindi, sarà necessaria l’implementazione di meccanismi di revisione e controllo della spesa per evitare che i buoni propositi di trasformazione del Paese si perdano nei mille rivoli degli interessi di parte”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Massimo ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) “La prima missione del Pnrr relativa a “, innovazione, competitività e cultura” ha una dotazione di oltre 40 miliardi di euro, una, ma che non potrà essere spesa se non nelle infrastrutture chiave per i prossimi decenni, come scuole, ospedali, tutela del patrimonio storico e artistico, sistemi didelle emissioni ambientali, di consumo del suolo. Questi investimenti hanno il potenziale di cambiare la società nella quale viviamo, e soprattutto, nella quale vivranno i nostri figli: oltre alla visione di lungo termine, quindi, sarà necessaria l’implementazione di meccanismi di revisione edella spesa per evitare che i buoni propositi di trasformazione del Paese si perdano nei mille rivoli degli interessi di parte”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Massimo ...

