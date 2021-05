Recovery Fund: cosa prevede per la scuola, concorsi rapidi e valutazione dei titoli (Di martedì 18 maggio 2021) Lo scorso 30 aprile è stato inviato a Bruxelles il testo definitivo del Recovery Fund (Piano nazionale di Ripresa e resilienza), che prevede una serie di investimenti e riforme formulate allo scopo di migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, della formazione e dell’istruzione e di creare un Fondo di recupero volto ad arginare l’impatto devastante del coronavirus. Come si legge nel testo: “L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico. Il processo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 maggio 2021) Lo scorso 30 aprile è stato inviato a Bruxelles il testo definitivo del(Piano nazionale di Ripresa e resilienza), cheuna serie di investimenti e riforme formulate allo scopo di migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, della formazione e dell’istruzione e di creare un Fondo di recupero volto ad arginare l’impatto devastante del coronavirus. Come si legge nel testo: “L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico. Il processo ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund La voce della Politica ''Un pannello fotovoltaico su ogni tetto:basta speculazioni sull'energia'' Visto che i soldi europei del Recovery fund sono debiti che dovranno pagare i cittadini sulle proprie tasse negli anni a venire è giusto che siano i primi a goderne direttamente dei vantaggi (...

Recovery Fund: finora solo 18 governi hanno consegnato il piano nazionale ripresa Finora sono 18 i governi che hanno consegnato alla Commissione europea i loro piani nazionali per ripresa e resilienza. Lo ha indicato il vicepresidente Valdis Dombrovskis all'Europarlamento.

Recovery Fund, un’occasione per svoltare il Resto del Carlino Tra capo e Colle. Sorgi spiega il risiko Quirinale Salvini vuole Draghi al Quirinale, Letta lo vuole imbullonato a Palazzo Chigi. La partita del Colle inizia a togliere il sonno alle segreterie dei partiti. Che un po' soffrono il premier venuto da Fra ...

Recovery Fund: Santos Silva, impegnati per esborsi ad alcuni Stati prima di fine estate Il ministro degli esteri portoghese all'Europarlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 mag - 'Il Consiglio e' impegnato a ...

