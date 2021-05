Reclutamento docenti, la Uil scrive al ministro Bianchi: contratti triennali, valutazione e stabilizzazione alla fine dei 3 anni (Di martedì 18 maggio 2021) La Uil scuola ha inviato una lettera, firma del segretario generale Pino Turi e del responsabile nazionale Giuseppe Favilla, al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e ai presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, Vittoria Casa e Riccardo Nencini, per chiedere attenzione sul personale docente precario, sia su posto comune che di religione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) La Uil scuola ha inviato una lettera, firma del segretario generale Pino Turi e del responsabile nazionale Giuseppe Favilla, aldell'Istruzione, Patrizio, e ai presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, Vittoria Casa e Riccardo Nencini, per chiedere attenzione sul personale docente precario, sia su posto comune che di religione L'articolo .

