Real Madrid, Allegri favorito per sostituire Zinedine Zidane. Raul prima alternativa (Di martedì 18 maggio 2021) Massimiliano Allegri e Raul Gonzalez Blanco candidati alla panchina del Real Madrid dalla prossima stagione in caso di divorzio con Zinedine Zidane. L’attuale tecnico scioglierà la riserva solo a fine campionato, ma il suo addio pare ormai certo. Secondo quanto riporta ‘As’, il livornese ex Juventus sarebbe la prima scelta, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza di Juventus e Napoli. Lo spagnolo avrebbe già detto ‘no’ a una proposta dell’Eintracht Francoforte, perché sogna di guidare da allenatore la squadra che lo ha visto grande protagonista da giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) MassimilianoGonzalez Blanco candidati alla panchina deldalla prossima stagione in caso di divorzio con. L’attuale tecnico scioglierà la riserva solo a fine campionato, ma il suo addio pare ormai certo. Secondo quanto riporta ‘As’, il livornese ex Juventus sarebbe lascelta, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza di Juventus e Napoli. Lo spagnolo avrebbe già detto ‘no’ a una proposta dell’Eintracht Francoforte, perché sogna di guidare da allenatore la squadra che lo ha visto grande protagonista da giocatore. SportFace.

