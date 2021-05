Raggi Pinocchio: annuncia l’acquisto di 62 nuovi mezzi pubblici a metano. Ma sono diesel (Di martedì 18 maggio 2021) Finalmente. Entro l’anno il parco autobus della Capitale verrà potenziato. Con sessantadue nuovi autobus. La sindaca Raggi ne va fiera. E e sui social l’acquisto dei mezzi, deliberato nel 2020, diventa la rivoluzione del trasporto pubblico capitolino. Che, come i romani sanno bene, versa in condizioni drammatiche. Ritardi, zero manutenzione, assembramento ai limiti del verosimile. Ma su questo versante la comunicazione della sindaca, ormai in campagna elettorale, è molto distratta. La Raggi annuncia l’acquisto di 62 mezzi pubblici a metano Nel raccontare la novità sul trasporto pubblico, il 13 maggio la Raggi ha spiegato che “entro fine 2021 arriveranno altri 62 veicoli a metano ed i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Finalmente. Entro l’anno il parco autobus della Capitale verrà potenziato. Con sessantadueautobus. La sindacane va fiera. E e sui socialdei, deliberato nel 2020, diventa la rivoluzione del trasporto pubblico capitolino. Che, come i romani sanno bene, versa in condizioni drammatiche. Ritardi, zero manutenzione, assembramento ai limiti del verosimile. Ma su questo versante la comunicazione della sindaca, ormai in campagna elettorale, è molto distratta. Ladi 62Nel raccontare la novità sul trasporto pubblico, il 13 maggio laha spiegato che “entro fine 2021 arriveranno altri 62 veicoli aed i ...

