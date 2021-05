Quattro dosi di vaccino per sbaglio, 60enne di Livorno ricoverata (Di martedì 18 maggio 2021) Livorno, 18 mag – Le sono state somministrate Quattro dosi di vaccino Pfizer invece di una, 60enne di Livorno ricoverata in ospedale. E’ successo nell’hub vaccinale allestito nel Modigliani Forum della città toscana. A quanto pare la donna è in buone condizioni. L’opposizione va all’attacco della giunta Giani del Pd per il secondo caso di sovradosaggio in pochi giorni. A Livorno 60enne riceve Quattro dosi di vaccino per sbaglio, ricoverata La donna “ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino”, dice Laura Brizzi, responsabile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag – Le sono state somministratediPfizer invece di una,diin ospedale. E’ successo nell’hub vaccinale allestito nel Modigliani Forum della città toscana. A quanto pare la donna è in buone condizioni. L’opposizione va all’attacco della giunta Giani del Pd per il secondo caso di sovradosaggio in pochi giorni. AricevediperLa donna “ha ricevuto 0,30 ml diPfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4di”, dice Laura Brizzi, responsabile ...

fattoquotidiano : Vaccinata con quattro dosi di Pfizer, la madre: “Mia figlia Virginia non sta in piedi, ha lividi e piastrine basse” - repubblica : ?? Secondo caso in Toscana, quattro dosi di Pfizer al posto di una a a una donna di Livorno - RaiNews : Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una - si è verificato ieri all… - emchella : RT @HuffPostItalia: Secondo caso di sovradosaggio in Toscana. Quattro dosi invece di una a una donna - GiovannaSandr16 : RT @LaviniaBLR: “Quattro dosi di Pfizer al posto di una a Livorno” Dopo Massa anche a Livorno sono state somministrate 4 dosi a una donna… -