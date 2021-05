Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Tribonacci1 : RT @robertalerici: @MinervaMcGrani1 La presa in giro delle piscine al chiuso che riaprono il primo luglio quando non ci va nessuno. La madr… - Nevaeh_Josie : Sinceramente quando riaprono le palestre questa la voglio a zumba #Eurovision #welldoneBaku - clarinsolia : RT @GabTascioni: Quando riaprono gli stadi propongo riunione del Roma Twitter davanti all’obelisco prima di entrare all’Olimpico Invitato… - mic22p : RT @GabTascioni: Quando riaprono gli stadi propongo riunione del Roma Twitter davanti all’obelisco prima di entrare all’Olimpico Invitato… - GabTascioni : Quando riaprono gli stadi propongo riunione del Roma Twitter davanti all’obelisco prima di entrare all’Olimpico In… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Ma il crono non contail tempo è d'oro. E con l'oro al collo 'si sta benissimo'. Anche con ...azzurri hanno voluto manifestare ancora la delusione e la rabbia per le piscine che none l'...Piscine, palestre e impianti da sci Da sabato 22 maggiogli impianti sciistici che - tolto ... La mascherina va indossatai clienti non sono impegnati negli allenamenti. Dove è possibile ...Approvato il nuovo decreto Covid: dal coprifuoco alle 23, centri commerciali, palestre e piscine. Cosa si può fare da domani 19 maggio?All'inizio di giugno ci potrebbe essere un nuovo tagliando alle misure approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì e, se la curva del virus continuerà la sua discesa, ...