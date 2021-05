Quando riaprono le discoteche? Le sale da ballo escluse dal calendario delle riaperture

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è appena varato un nuovo decreto ma nelnon è prevista una data per le. Uniche attività per cui non è stata stabilita ancora un giorno che cambi le sorti di un settore “abbandonato” a causa della pandemia. Nel nuovo decreto c’è spazio per il coprifuoco, per la riapertura interna dei locali, per le palestre e centri commerciali ma nessuna parola in merito alleda: che sia all’aperto o al chiuso. Leggi anche: Coprifuoco alle 23, ufficiale. Ecco la decisione del Governo:si parte everrà abolito definitivamenteancora chiuse: la rabbiadisuguaglianze I gestorisono infuriati, così come ...