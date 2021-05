Quadarella è oro negli 800 stile libero agli Europei di Budapest

Leggi su agi

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI – L'italiana Simona Quadarella resta ‘Regina d'Europa' degli 800. La fuoriclasse 22enne nuotatrice di Roma alla Duna Arena disi è confermata campionessa d'Europa (oro anche nel 2018 a Glasgow) toccando in 8'20”23. Argento alla russa Anastasia Kirpichnikova (8'21”86), bronzo all'altra russa Anna Egorova (8'26”56). Quinta Martina Rita Caramignoli (8'29”81). Meda d'argento per l'Italia nella staffetta 4x200 mista. Il quartetto azzurro era composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera ed ha ha chiuso in 7'29"35. L'oro è andato alla Gran Bretagna che con 7'26"67 ha riconfermato il titolo. Meda di bronzo alla Russia con 7'31"54, che ha resistito al tentativo di recupero ad opera di ...