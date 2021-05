Probabili formazioni Lazio-Torino: recupero 25esima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Torino, match di recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:30 di martedì 18 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. Lazio – Spazio a Correa e Immobile con Caicedo che scalpita dalla panchina. Acerbi squalificato. Torino – Solito 3-4-1-2 per Nicola con Verdi alle spalle di Belotti e Sanabria. Ansaldi e Vojvoda sulle corsie laterali. Le Probabili formazioni Lazio ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ledi, match didella venticinquesimadi. Fischio d’inizio alle 20:30 di martedì 18 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco.– Spazio a Correa e Immobile con Caicedo che scalpita dalla panchina. Acerbi squalificato.– Solito 3-4-1-2 per Nicola con Verdi alle spalle di Belotti e Sanabria. Ansaldi e Vojvoda sulle corsie laterali. Le...

Advertising

AlexMCM : #LazioTorino vista in base alle probabili formazioni #SerieA - osv_angelo : RT @Davide_m9: L’Inter si appresta a giocare i quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen, sulla Gazzetta presentano le probabili f… - ILOVEPACALCIO : #JuveStabiaPalermo: ultime e probabili formazioni. In #Campania per tentare l'impresa - m_biancoceleste : Probabili formazioni #LazioTorino LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiv… - foggiagol : Le probabili formazioni di Bari-Foggia -