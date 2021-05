Primo Appuntamento, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) una nuova puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello nel 2001. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Primo Appuntamento del 18 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Primo Appuntamento del 18 Maggio in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Primo Appuntamento sarà trasmessa in TV e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) una nuovadi, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello nel 2001. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladidel 18 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladidel 18 Maggio in TV e streaming Ladisarà trasmessa in TV e ...

Advertising

Laila1231320 : RT @Precarioillumi1: Domanda per le signore. Avete mai dato voi il bacio ?? a un primo appuntamento per prime? - Precarioillumi1 : Domanda per le signore. Avete mai dato voi il bacio ?? a un primo appuntamento per prime? - aaaimnnr_ : raga comunque sangio e giulia non hanno mai avuto il primo appuntamento, vi immaginate una sera di queste, loro du… - thaMercury : io andrei a primo appuntamento per il barman, altro che l’altro tipo - DanyUnicaMetaem : RT @RadioItalia: .@TizianoFerro sarà il primo artista a condurre per un'ora intera la nostra radio! Segnatevi l'appuntamento: sabato 29 m… -