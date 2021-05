Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Zizou, piaci tu! Pressing Juve. I conti e Conte. Carica Elliott” (Di martedì 18 maggio 2021) "Pressing Juve: Zizou, piaci tu!".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "L'offerta del Real ad Allegri: pronti 2 anni a 10 milioni netti a stagione. La Signora ora punta su Zidane, che Prima deve dire a Florentino che se ne va. I conti e Conte. Inter, piano Zhang. Avrà 250 milioni dal fondo Oaktree. Poi vedrà il tecnico. Il Torino alla caccia del punto decisivo. Lazio, la doppia sfida dei fratelli Inzaghi. Carica Elliott. Milan, Singer vede la squadra. Pioli a Bergamo a tutto attacco". Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) "tu!".Apre così ladell'edizione odierna de "La". "L'offerta del Real ad Allegri: pronti 2 anni a 10 milioni netti a stagione. La Signora ora punta su Zidane, chedeve dire a Florentino che se ne va. I. Inter, piano Zhang. Avrà 250 milioni dal fondo Oaktree. Poi vedrà il tecnico. Il Torino alla caccia del punto decisivo. Lazio, la doppia sfida dei fratelli Inzaghi.. Milan, Singer vede la squadra. Pioli a Bergamo a tutto attacco".

AS, Allegri - Raul: la gran decision I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, ASLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 18 maggio 2021, di 'AS': ALLEGRI - RAUL, LA GRAN ...

?Medioriente. La prima pagina dell'Osservatore Romano: quasi mai così in oltre un secolo e mezzo Rai News Il Mattino - Napoli e Gattuso, il lungo addio L'edizione odierna de Il Mattino apre in taglio alto di prima pagina con il titolo: "Napoli e Gattuso, il lungo addio: per la panchina in pole c'è Galtier".

Asd Oltresport: "Grazie a tutti!" Al ritorno dal raduno della nazionale a Jesolo una lettera rivolta a istituzioni, media, personaggi e all'intera comunità ...

