Prima dose di vaccino | greenpass e vacanze | ecco le regole

ROMA - 'Adesso che abbiamo i vaccini e circa 28 milioni di italiani hanno ricevuto lapossiamo cominciare a disegnare un orizzonte di ripartenza per l'Italia. Le evidenze scientifiche ci stanno portando a un percorso di riaperture, fatto sempre con i piedi per terra e con ...'Adesso che abbiamo i vaccini e circa 28 milioni di italiani hanno ricevuto lapossiamo cominciare a disegnare un orizzonte di ripartenza per l'Italia. Le evidenze scientifiche ci stanno portando a un percorso di riaperture, fatto sempre con i piedi per terra e con ...Da lunedì 17 maggio potrà aderire sul portale www.ilpiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni. Vi potranno accedere gli assistiti As ...Prima lo slittamento del coprifuoco, poi la riapertura dei centri commerciali nel weekend e, infine, quella delle palestre al chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla ...