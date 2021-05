Prezzi alti, Argentina sospende l’export di carne per 30 giorni (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governo dell’Argentina ha deciso la temporanea misura di blocco alle esportazioni di carne bovina, per contrastare gli aumenti di prezzo del mercato interno. BUENOS AIRES – L’Argentina blocca per un mese le esportazioni di carne bovina con l’intento di arrestare la crescita dei Prezzi sul mercato interno. Il Paese sudamericano è il quarto più grande esportatore di carne bovina al mondo (Angus, Aberdeen e Hereford le razze più pregiate) con circa 819.000 tonnellate spedite all’estero nel 2020. carne bovina, stop all’export “In conseguenza del sostenuto aumento del prezzo della carne bovina sul mercato interno, il governo ha deciso di attuare una serie di misure volte a regolamentare il settore, limitare le pratiche ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governo dell’ha deciso la temporanea misura di blocco alle esportazioni dibovina, per contrastare gli aumenti di prezzo del mercato interno. BUENOS AIRES – L’blocca per un mese le esportazioni dibovina con l’intento di arrestare la crescita deisul mercato interno. Il Paese sudamericano è il quarto più grande esportatore dibovina al mondo (Angus, Aberdeen e Hereford le razze più pregiate) con circa 819.000 tonnellate spedite all’estero nel 2020.bovina, stop al“In conseguenza del sostenuto aumento del prezzo dellabovina sul mercato interno, il governo ha deciso di attuare una serie di misure volte a regolamentare il settore, limitare le pratiche ...

Advertising

news_mondo_h24 : Prezzi alti, Argentina sospende l’export di carne per 30 giorni - wireditalia : Da New York a Dubai passando per Milano e Londra, qui trovate gli edifici più alti e più sontuosi, tra piscine pano… - K0M0RH0BI : vabbe i prezzi sono pure piu alti del solito evidentemente ci prendono per il cazzo di culo - louisshappy : comunque io ancora non ci credo che i prezzi del mondo del motorsport siano così alti. sapevo fossero alti ma non p… - angelmu42 : @paolodune Non è questione di destra o sinistra, ma di serietà commerciale; leggo da trip advisor: prezzi alti, ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi alti L'infrastruttura umana* Primo, non possiamo più tollerare che l'industria farmaceutica dissangui i contribuenti statunitensi, gli anziani e i malati facendo pagare i prezzi più alti del mondo per farmaci da prescrizione. È ...

Pensione di reversibilità alla moglie che lavora: limiti di reddito e riduzione di importo ...pensione erogabile che ogni anno l'Istituto aggiorna in base alla rivalutazione annuale dei prezzi ... Per redditi più alti di 26.789,36 euro e fino a 33.486,70 euro (cioè fino a 5 volte il minimo) la ...

"Prezzi più alti? Tariffe ferme da molti anni" LA NAZIONE Mattarella: solidarietà ha consentito a Brescia di resistere BRESCIA - «Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. La città e la provincia di Bres ...

Mattarella: solidarietà salvò Brescia "Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. (ANSA) ...

Primo, non possiamo più tollerare che l'industria farmaceutica dissangui i contribuenti statunitensi, gli anziani e i malati facendo pagare ipiùdel mondo per farmaci da prescrizione. È ......pensione erogabile che ogni anno l'Istituto aggiorna in base alla rivalutazione annuale dei... Per redditi piùdi 26.789,36 euro e fino a 33.486,70 euro (cioè fino a 5 volte il minimo) la ...BRESCIA - «Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. La città e la provincia di Bres ..."Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. (ANSA) ...